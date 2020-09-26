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SAÚDE

Fuja dos ultraprocessados e valorize o tradicional arroz com feijão

Ouça entrevista com a nutricionista Renata Bertazzi Levy, doutora em Saúde Pública pela USP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens)

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2020 às 11:24
O consumo de feijão, frutas e hortaliças aumentou com a pandemia do novo coronavírus. É o que apontou os primeiros resultados do Estudo NutriNet Brasil, maior estudo sobre alimentação do país, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo. No entanto, a nutricionista Renata Bertazzi Levy, doutora em Saúde Pública pela USP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens), responsável pela pesquisa, também alerta que em alguns regiões brasileiros o consumo de ultraprocessados também cresceu. A evolução positiva na alimentação foi acompanhada por um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados nas regiões Norte e Nordeste e também entre as pessoas de escolaridade mais baixa. Esses resultados sugerem desigualdades sociais na resposta do comportamento alimentar à pandemia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renata Bertazzi Levy - 26-09-20

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