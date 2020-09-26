Fuja dos ultraprocessados e valorize o tradicional arroz com feijão

O consumo de feijão, frutas e hortaliças aumentou com a pandemia do novo coronavírus. É o que apontou os primeiros resultados do Estudo NutriNet Brasil, maior estudo sobre alimentação do país, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo. No entanto, a nutricionista Renata Bertazzi Levy, doutora em Saúde Pública pela USP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens), responsável pela pesquisa, também alerta que em alguns regiões brasileiros o consumo de ultraprocessados também cresceu. A evolução positiva na alimentação foi acompanhada por um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados nas regiões Norte e Nordeste e também entre as pessoas de escolaridade mais baixa. Esses resultados sugerem desigualdades sociais na resposta do comportamento alimentar à pandemia.