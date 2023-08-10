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Capixabas pelo Mundo

'Fui realizar um sonho', conta capixaba que mora nos EUA há cinco anos

Josiane Bonatto, de Vila Velha, é a convidada da semana no "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 17:45

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

10 ago 2023 às 17:45
Paisagem de Chicago, nos EUA
Paisagem de Chicago, nos EUA Crédito: Pixabay
A capixaba Josiane Bonatto, de Vila Velha, sempre teve o sonho de ir morar no exterior. Anos adiando a decisão foi em 2018, aos 47 anos, que ela decidiu juntar o dinheiro que tinha e ir viver nos Estados Unidos da América. Após morar em Boston, atualmente, ela vive em Chicago e trabalha como babá. "Pedi demissão do emprego, vendi o carro, comprei a passagem e fui", conta. Ela conta se sentir realizada, consegue ter uma boa qualidade de vida, mas, claro, recorda sentir saudades da família. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 10-08-23

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