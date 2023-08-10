'Fui realizar um sonho', conta capixaba que mora nos EUA há cinco anos

A capixaba Josiane Bonatto, de Vila Velha, sempre teve o sonho de ir morar no exterior. Anos adiando a decisão foi em 2018, aos 47 anos, que ela decidiu juntar o dinheiro que tinha e ir viver nos Estados Unidos da América. Após morar em Boston, atualmente, ela vive em Chicago e trabalha como babá. "Pedi demissão do emprego, vendi o carro, comprei a passagem e fui", conta. Ela conta se sentir realizada, consegue ter uma boa qualidade de vida, mas, claro, recorda sentir saudades da família. Ouça a conversa completa!