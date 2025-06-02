'Fui destemida, encarei desafios', conta empreendedora do segmento de saúde e beleza do ES

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a empreendedora Josiane Grippa compartilha sua história. Formada em Logística e com alma empreendedora, a capixaba possui cinco unidades de uma franquia de terapia capilar na Grande Vitória. Quem também participa da conversa é a gerente da unidade de Relações Institucionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Alline Zanoni, que traz dicas e orientações sobre como empreender. Ouça a conversa completa!