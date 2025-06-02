Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 'Fui destemida, encarei desafios', conta empreendedora do segmento de saúde e beleza do ES
Entrevista

'Fui destemida, encarei desafios', conta empreendedora do segmento de saúde e beleza do ES

Conheça a história de Josiane Grippa

Publicado em 02 de Junho de 2025 às 17:31

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

02 jun 2025 às 17:31
A empreedendora Josiane Grippa
A empreedendora Josiane Grippa Crédito: Acervo pessoal
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a empreendedora Josiane Grippa compartilha sua história. Formada em Logística e com alma empreendedora, a capixaba possui cinco unidades de uma franquia de terapia capilar na Grande Vitória. Quem também participa da conversa é a  gerente da unidade de Relações Institucionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Alline Zanoni, que traz dicas e orientações sobre como empreender.  Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Josiane Grippa - 02-06-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados