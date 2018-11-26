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Frutas, verduras e legumes serão rastreados no ES

A determinação faz parte de uma portaria conjunta assinada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seag) e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e auxilia no monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos na cadeia produtiva e no incentivo de produção orgânica

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 17:11

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 nov 2018 às 17:11
A partir desta terça-feira (27) todas as frutas, verduras e legumes produzidos e comercializados no Espírito Santo terão sua origem identificada. Desta forma, o consumidor vai poder conhecer o nome do produtor e até mesmo as condições do plantio do alimento. A determinação faz parte de uma portaria conjunta assinada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seag) e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e auxilia no monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos na cadeia produtiva e no incentivo de produção orgânica.
Para identificar e legitimar a qualidade dos produtos comercializados serão utilizados adesivos, etiquetas de papel, código de barras e até mesmo QR Code. Entenda mais detalhes em uma entrevista com o coordenador de projetos da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), Luciano Fasolo.
Entrevista - Fabio Botacin - Luciano Fazollo - 26-11-18.mp3
 

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