Frutas, verduras e legumes serão rastreados no ES

A partir desta terça-feira (27) todas as frutas, verduras e legumes produzidos e comercializados no Espírito Santo terão sua origem identificada. Desta forma, o consumidor vai poder conhecer o nome do produtor e até mesmo as condições do plantio do alimento. A determinação faz parte de uma portaria conjunta assinada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seag) e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e auxilia no monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos na cadeia produtiva e no incentivo de produção orgânica.