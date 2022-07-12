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Frio ganha força ao longo da semana no Sudeste. E como fica no ES?

Ouça entrevista com o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jul 2022 às 11:34
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio
Tempo: frente fria; chuva; frio Crédito: Rodrigo Gavini
A frente fria que se deslocará pelo Brasil deve provocar queda mais acentuada de temperatura na região Sul e parte do Sudeste. Entretanto, para o território capixaba, a interferência deste sistema frontal – frente fria – não provocará quedas tão significativas de temperaturas, como observadas no final do outono/início do inverno. O cenário é traçado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). "A próxima frente fria se aproximará do ES entre a quarta (13) e a quinta feira (14), mas seu deslocamento será pelo mar, interferindo pouco para quedas mais acentuadas nas temperaturas no Estado", informa.
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, fala sobre o assunto. O Incaper também informa que "a passagem dessa frente fria em alto mar favorece a formação de nuvens e chuva esparsa e de pouca intensidade, principalmente na Grande Vitoria e litoral norte do Estado. Haverá queda de temperaturas, porém, não de forma acentuada como em outras regiões do Sul do País", informa o Instituto. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 12-07-22

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