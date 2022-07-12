Frio ganha força ao longo da semana no Sudeste. E como fica no ES?

A frente fria que se deslocará pelo Brasil deve provocar queda mais acentuada de temperatura na região Sul e parte do Sudeste. Entretanto, para o território capixaba, a interferência deste sistema frontal – frente fria – não provocará quedas tão significativas de temperaturas, como observadas no final do outono/início do inverno. O cenário é traçado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). "A próxima frente fria se aproximará do ES entre a quarta (13) e a quinta feira (14), mas seu deslocamento será pelo mar, interferindo pouco para quedas mais acentuadas nas temperaturas no Estado", informa.