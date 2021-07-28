Frente fria vai derrubar temperatura no ES; a previsão é de recorde de frio

Uma frente fria avança pelo Brasil e já faz despencar as temperaturas em diversos estados - em especial na região centro-sul. No Espírito Santo, não deve ser diferente. A previsão é que a massa de ar de origem polar chegue ao Estado entre a noite desta quarta-feira (28) e a quinta-feira (29), provocando chuva. A queda de temperatura deve ser de, no mínimo, 8 graus em menos de 24 horas. A expectativa é que Vitória registre recorde de frio. As informações são do meteorologista Fábio Luengo, do Instituto Climatempo, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: