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Frente fria vai derrubar temperatura no ES; a previsão é de recorde de frio

As informações são do meteorologista do Climatempo, Fábio Luengo

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:50

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:50
Frente fria e chuva na Grande Vitória
Frente fria e chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma frente fria avança pelo Brasil e já faz despencar as temperaturas em diversos estados - em especial na região centro-sul. No Espírito Santo, não deve ser diferente. A previsão é que a massa de ar de origem polar chegue ao Estado entre a noite desta quarta-feira (28) e a quinta-feira (29), provocando chuva. A queda de temperatura deve ser de, no mínimo, 8 graus em menos de 24 horas. A expectativa é que Vitória registre recorde de frio. As informações são do meteorologista Fábio Luengo, do Instituto Climatempo, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Fabio Luengo - 28/07/2021

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