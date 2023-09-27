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Frente fria: temperaturas no Espírito Santo devem cair 10° C

Ouça entrevista com o meteorologista da Climatempo, Guilherme Alves Borges

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 set 2023 às 11:29
Tempo em Vitória
Tempo em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A formação de um ciclone extratropical na Região Sul do Brasil deve impactar o clima por todo o país. Segundo meteorologistas da Climatempo, o fenômeno dá origem a uma frente fria que vai mexer com a temperatura do Espírito Santo. Nesta quarta (27), a previsão é de que o dia seja de calor extremo e termine com chuva. Os termômetros podem marcar até 38ºC em Vitória. Já nesta quinta (28), a temperatura cai em 10ºC e a máxima pode chegar a 28ºC na capital. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista da Climatempo Guilherme Alves Borges explica o que leva a essa instabilidade no tempo e o que o capixaba pode esperar da primavera. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Alves Borges - 27-09-23.mp3
Para esta quarta-feira (27) a previsão é de tempo firme em toda faixa central e norte do estado, associada a atuação de uma massa de ar quente. Na faixa sul do estado, previsão para pancadas isoladas de chuva fraca a intensidade e o sol. As temperatura estarão elevadas durante o dia em todo estado devido atuação dessa massa de ar mais quente e a situação de pré-frontal. Quinta-feira (27) a previsão é de pancadas de chuva em toda faixa central e norte, embora o sol apareça. Na faixa sul do estado a condição será de muita nebulosidade e previsão de chuva de fraca intensidade. 
Para esta quarta-feira (27): Vitória: temperatura mínima de 24ºC e máxima de 38ºC I da Região Serrana (Domingos Martins: temperatura mínima de 20ºC e máxima de 35ºC, Santa Teresa :temperatura mínima de 18ºC e máxima de 33ºC) e Região Noroeste (Colatina: temperatura mínima de 21ºC e máxima de 40ºC e Linhares: temperatura mínima de 21ºC e máxima de 36ºC)
Para esta quinta-feira (28): Vitória: temperatura mínima de 21ºC e máxima de 29ºC , da Região Serrana (Domingos Martins: temperatura mínima de 17ºC e máxima de 26ºC, Santa Teresa: temperatura mínima de 15ºC e máxima de 24ºC) e Região Noroeste (Colatina: temperatura mínima de 22ºC e máxima de 37ºC e Linhares: temperatura mínima de 20ºC e máxima de 33ºC).

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