Frente fria: temperatura mínima de 9 graus no ES a partir de quinta

Apesar da chegada do inverno estar marcada só para meados de junho, uma onda de frio chega ao Estado capixaba nesta terça-feira (27). Segundo informações dos institutos de meteorologia, a nova frente fria já entrou no Brasil no último domingo (25) e, nesta segunda-feira (26), o ar polar começou a se espalhar por parte do Brasil. Na região Sudeste, a previsão é de que a frente fria vai trazer muitas nuvens e umidade. Entre esta terça (26) e quarta-feira (27) é que podem ocorrer algumas pancadas de chuva mais fortes entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nas regiões mais altas do estado, a mínima pode chegar a 9ºC a partir desta quinta-feira (29). Ele é nosso entrevistado desta edição do CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 27-04-21