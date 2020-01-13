Frente fria deixa tempo nublado e traz chuva para Vitória nesta terça

Após um final de semana de sol brilhando em todo o Espírito Santo, principalmente no litoral, praias de todas as regiões estiveram lotadas. Porém, na tarde desta segunda-feira (13), o tempo ficou nublado na região da Grande Vitória e ouvintes da CBN relataram chuva na região Sul, como em Cachoeiro de Itapemirim. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo, explica. "Se trata da aproximação de um frente fria, que influenciou o tempo no final de semana em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Vitória, deve provocar chuva nesta terça-feira e espalhar nuvens por todo o estado na sequência", disse.