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Frente fria deixa tempo nublado e traz chuva para Vitória nesta terça

Depois do final de semana com tempo ensolarado, frente fria muda o tempo no Espírito Santo

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 20:10

Publicado em 

13 jan 2020 às 20:10
Frente fria, frio, baixas temperaturas, nublado Crédito: Marcelo Prest
Após um final de semana de sol brilhando em todo o Espírito Santo, principalmente no litoral, praias de todas as regiões estiveram lotadas. Porém, na tarde desta segunda-feira (13), o tempo ficou nublado na região da Grande Vitória e ouvintes da CBN relataram chuva na região Sul, como em Cachoeiro de Itapemirim. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo, explica. "Se trata da aproximação de um frente fria, que influenciou o tempo no final de semana em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Vitória, deve provocar chuva nesta terça-feira e espalhar nuvens por todo o estado na sequência", disse. 
Com o deslocamento dessa frente, há condição para ocorrência de chuvas mais fortes no Espírito Santo.
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Josélia Pegorim - 13-01-20

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