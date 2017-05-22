Frente fria chega ao estado e chuva deve continuar até quarta (24)

O Espírito Santo teve um elevado acumulado de chuva neste final de semana. Segundo o Instituto Climatempo, choveu mais no município de Vila Velha, que recebeu 115 milímetros de chuva. A chuva que caiu na Grande Vitória desde sábado (20) provocou alguns transtornos para os capixabas. O aeroporto ficou completamente fechado neste domingo (21). Nesta segunda, o número de voos cancelados totalizou 47. Segundo a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim, a chegada de uma frente fria reforça o tempo fechado até quarta-feira (24), mas chuva não deve ser intensa. Ouça.