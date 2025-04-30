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Fraudes no INSS: como saber se fui lesado? Confira as orientações!

Ouça a advogada trabalhista e previdenciária, Edilamara Rangel

Publicado em 30 de Abril de 2025 às 10:59

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 abr 2025 às 10:59
Previdência Social, INSS
Previdência Social, INSS Crédito: Divulgação/Governo federal
Pelas investigações da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU), o esquema de descontos não autorizados em benefícios previdenciários pagos pelo INSS — envolvendo servidores do instituto e associações — gerou mais de R$ 6,3 bilhões em prejuízos a aposentados e pensionistas. Previsto em legislação, os descontos em favor de entidades, como associações e sindicatos, necessitam de autorização prévia para serem realizados. Mas, detalhados nos extratos sob códigos às vezes difíceis de serem compreendidos, os valores podem passar despercebidos pelos beneficiários. As informações são de "O Globo". Em entrevista à CBN Vitória, a advogada trabalhista e previdenciária, Edilamara Rangel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Edilamara Rangel - 30-04-25.mp3

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