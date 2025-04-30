Fraudes no INSS: como saber se fui lesado? Confira as orientações!

Pelas investigações da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU), o esquema de descontos não autorizados em benefícios previdenciários pagos pelo INSS — envolvendo servidores do instituto e associações — gerou mais de R$ 6,3 bilhões em prejuízos a aposentados e pensionistas. Previsto em legislação, os descontos em favor de entidades, como associações e sindicatos, necessitam de autorização prévia para serem realizados. Mas, detalhados nos extratos sob códigos às vezes difíceis de serem compreendidos, os valores podem passar despercebidos pelos beneficiários. As informações são de "O Globo". Em entrevista à CBN Vitória, a advogada trabalhista e previdenciária, Edilamara Rangel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!