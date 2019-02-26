Fraude em processos pode estar ocorrendo em outras cidades da GV

As investigações envolvendo fraude em processos que tramitam em juizados especiais cíveis de Cariacica, em pedidos de indenização por danos morais, podem se estender a outros municípios capixabas. A suspeita de que casos semelhantes estejam tramitando em outros fóruns foi levantada por empresas que estão sendo vítimas destas fraudes, conforme relata em entrevista à CBN Vitória, o juiz Ademar Bermond, do Terceiro Juizado Especial Cível de Cariacica. Há suspeitas de casos semelhantes no município da Serra e também em cidades da Bahia.

A fraude começou a ser apurada há pouco mais de 30 dias. A descoberta foi feita pelos próprios magistrados, após serem alertados por uma operadora de telefonia sobre a falsificação de documentos nos processos. Eles então solicitaram a abertura de um inquérito na Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa). Há indícios da participação de advogados nas fraudes.

A Juíza Carmen Lucia Correa, do Segundo Juizado Especial Cível de Cariacica, acredita na existência de uma quadrilha que estaria produzindo documentos fraudados e que são utilizados nos processos. Para o juiz Ademar João Bermond, do Terceiro Juizado Especial Cível de Cariacica, as características da atuação dos criminosos revelam indícios da atuação de uma organização criminosa.

A fraude consiste em ações fictícias, motivadas por uma suposta negativação do nome de uma pessoa no cadastro do SPC/Serasa. A partir daí pede-se indenização por dano moral. Os documentos apresentados são falsificados, com informações adulteradas ou que nem existem. Os alvos mais frequentes têm sido as empresas de telefonia, mas há casos também contra bancos e financeiras.