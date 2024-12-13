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Em Cariacica

Fraude em posto de gasolina que adulterava quantidade de combustível ao consumidor

Ouça detalhes na entrevista com o agente fiscal do Ipem-ES, Eduardo Almeida

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 dez 2024 às 11:11
Posto de gasolina é um dos segmentos avaliados no Recall
Posto de gasolina  Crédito: Freepik
Um posto de gasolina do bairro Jardim América, em Cariacica, chegou a ser interditado no começo deste mês por conta de uma fraude. Três bombas de combustível adulteravam a quantidade real de gasolina que era comercializada. Ou seja, os clientes pagavam o valor total e recebiam menos do que o indicado no visor. O golpe foi descoberto após denúncia de um consumidor, que resultou em uma operação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) da Polícia Civil e do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES). Em entrevista à CBN Vitória, o agente fiscal do Ipem-ES Eduardo Almeida explica como a fraude foi descoberta. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Almeida -13-12-24.mp3
A operação flagrou dispositivos controlados por controle remoto instalados em três bombas de combustível, usados para enganar consumidores, entregando menos combustível do que o registrado no visor. Consumidores que desconfiarem de fraudes podem acionar a delegacia ou o Ipem-ES, por meio do telefone Disque-Denúncia 181, informando detalhes como o posto, a bomba utilizada, o tipo de combustível e o dia do abastecimento. O posto já foi liberado após as bombas terem sido substituídas e inspecionadas.

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