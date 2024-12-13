Fraude em posto de gasolina que adulterava quantidade de combustível ao consumidor

Um posto de gasolina do bairro Jardim América, em Cariacica, chegou a ser interditado no começo deste mês por conta de uma fraude. Três bombas de combustível adulteravam a quantidade real de gasolina que era comercializada. Ou seja, os clientes pagavam o valor total e recebiam menos do que o indicado no visor. O golpe foi descoberto após denúncia de um consumidor, que resultou em uma operação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) da Polícia Civil e do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES). Em entrevista à CBN Vitória, o agente fiscal do Ipem-ES Eduardo Almeida explica como a fraude foi descoberta. Ouça a conversa completa!