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Frangos e porcos devem morrer se ração não chegar no ES

Se a ração não chegar, 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 18:12

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 mai 2018 às 18:12
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (28), o diretor Executivo da Associação de Avicultores e Suinocultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nelio Hand, afirma que a situação é crítica no setor. Se a ração não chegar a partir de hoje, 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo. Para detalhar a situação no campo - e os efeitos na agricultura - você confere, nesta edição do CBN Cotidiano, uma entrevista junto ao secretário de Estado da Agricultura, Ideraldo Lima. Confira!
 
Entrevista - Fabio Botacin - Ideraldo Lima - 28-05-18.mp3

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