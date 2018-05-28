Frangos e porcos devem morrer se ração não chegar no ES

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (28), o diretor Executivo da Associação de Avicultores e Suinocultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nelio Hand, afirma que a situação é crítica no setor. Se a ração não chegar a partir de hoje, 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo. Para detalhar a situação no campo - e os efeitos na agricultura - você confere, nesta edição do CBN Cotidiano, uma entrevista junto ao secretário de Estado da Agricultura, Ideraldo Lima. Confira!