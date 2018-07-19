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Entrevistas

Fotógrafos capixabas percorrem o ES e registram até água congelada

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 18:06

Publicado em 

19 jul 2018 às 18:06
Imagine encarar um frio de -4ºC para registrar fotos de um dos mais importantes pontos turísticos do Espírito Santo, o Pico da Bandeira, na região do Caparaó? Essa foi a missão enfrentada pelos fotógrafos capixabas Paulo Silva e Vitor Barbosa, que atuam no grupo Expedicionários Coletivo Fotográfico. Paulo Silva explica que as imagens vão fazer parte do livro 'Biodiversidade Capixaba - Uma incursão ao Espírito Santo Selvagem', que será lançado no final deste ano, e que o objetivo do grupo é retratar a biodiversidade capixaba, visitando unidades de conservação e parques, por exemplo. Ele também explica que estão há quatro anos percorrendo o Estado e, até então, não tinham ido ao Caparaó. Confira uma entrevista sobre o assunto nesta edição do CBN Cotidiano.
Entrevista - John Gomes - ES Selvagem - Paulo - 19-07-18.mp3

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