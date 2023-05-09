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Política

Fórum Legislativo pretende fortalecer Câmaras Municipais através da participação social

A ideia é estabelecer novas práticas e políticas que contribuam para uma gestão pública mais transparente, eficiente e comprometida com a participação social

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mai 2023 às 10:48
Câmara da Serra
Câmara da Serra Crédito: Vitor Jubini
A população mais próxima das decisões de poder. Em uma parceria estabelecida entre instituições e entidades da sociedade civil organizada do Espírito Santo será lançado, nesta quarta-feira (10), o chamado Fórum Legislativo Municipal. O lançamento do Fórum acontece na Câmara Municipal da Serra, que será a primeira Casa de Leis capixaba a implementar a iniciativa. De forma prática, por meio dessa iniciativa, a ideia é estabelecer novas práticas e políticas que contribuam para uma gestão pública mais transparente, eficiente e comprometida com a participação social. O Fórum vai reunir representantes de diversos setores da sociedade para discutir, propor e implementar soluções que fortaleçam os Legislativos. Em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça da Serra, Maria Clara Mendonça, e o membro do Conselho Deliberativo da ONG Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, falam sobre o assunto.
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria Clara Mendonça - Rodrigo Rossoni - 09-05-23.mp3
Maria Clara Mendonça atua como representante da Promotoria de Justiça e o conselheiro Rodrigo Rossoni apresentará, no lançamento, a metodologia de avaliação que foi inspirada no Índice de Transparência e Governança Pública, que serviu de base para a avaliação dos portais de transparência das 78 prefeituras capixabas em 2022. A metodologia foi adaptada para avaliar também o poder legislativo e a Serra será a primeira cidade a participar como projeto piloto.
A iniciativa do Fórum Legislativo Municipal é resultado de uma parceria estabelecida entre a Promotoria de Justiça Cível da Serra (MPES), a Câmara Municipal da Serra, a Prefeitura Municipal da Serra, a Transparência Capixaba, o ES em Ação, a Associação dos Empresários da Serra, a Federação dos Moradores da Serra (FAMS), o movimento social Monitora Serra e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Serra). A proposta é que o Fórum seja um espaço permanente, plural, aberto e diversificado de debate e proposições de questões relacionadas à promoção da integridade e da participação social no âmbito dos Poderes Legislativos Municipais no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
SERVIÇO:
Lançamento do Fórum Legislativo Municipal
- Data: 10 de maio de 2023 [quarta-feira]
- Horário: 10h
- Local: Câmara Municipal da Serra [Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES - 29176-020]

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