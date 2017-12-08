Fórum de Combate à Corrupção defende choque de gestão

O Dia Internacional contra a Corrupção é celebrado neste sábado (9) e o objetivo com a data é conscientizar a população sobre seu papel na fiscalização do uso correto do dinheiro público, e orientar contra as pequenas corrupções cotidianas da vida de cada um. O que pouca gente sabe é que aqui no Espírito Santo existe um Fórum de Combate à Corrupção, também conhecido como Focco-ES.