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DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO

Fórum de Combate à Corrupção defende choque de gestão

Segundo Edmur Baida, secretário de Controle Externo do TCU/ES, a corrupção se previne com pessoas competentes atuando no serviço público

Publicado em 08 de Dezembro de 2017 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2017 às 12:07
O Dia Internacional contra a Corrupção é celebrado neste sábado (9) e o objetivo com a data é conscientizar a população sobre seu papel na fiscalização do uso correto do dinheiro público, e orientar contra as pequenas corrupções cotidianas da vida de cada um. O que pouca gente sabe é que aqui no Espírito Santo existe um Fórum de Combate à Corrupção, também conhecido como Focco-ES. 
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do grupo, Edmur Baida, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) no ES, ressalta que é necessário que além que se fale sobre corrupção e transparência, ao longo dos últimos anos, é cenário que se olhe para as políticas de prevenção no combate às ilegalidades. Baida também defende profissionalização da gestão para melhorar a administração pública.
Entrevista - Edmur Baida - 08-12-17.mp3

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