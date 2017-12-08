Fórum de Combate à Corrupção defende choque de gestão

O Dia Internacional contra a Corrupção é celebrado neste sábado (9) e o objetivo com a data é conscientizar a população sobre seu papel na fiscalização do uso correto do dinheiro público, e orientar contra as pequenas corrupções cotidianas da vida de cada um. O que pouca gente sabe é que aqui no Espírito Santo existe um Fórum de Combate à Corrupção, também conhecido como Focco-ES.
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do grupo, Edmur Baida, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) no ES, ressalta que é necessário que além que se fale sobre corrupção e transparência, ao longo dos últimos anos, é cenário que se olhe para as políticas de prevenção no combate às ilegalidades. Baida também defende profissionalização da gestão para melhorar a administração pública.
Entrevista - Edmur Baida - 08-12-17.mp3