Fortes chuvas impactam na balneabilidade das praias de Vitória

A secretaria de Meio Ambiente de Vitória trouxe o alerta de que, devido ao grande volume de chuvas dos últimos dias, vários pontos da orla da Capital tornaram-se impróprios para banho (bandeira vermelha). De acordo com a secretaria, as chuvas em grande quantidade carregam para a rede de drenagem urbana impurezas das vias públicas, contribuindo para queda da qualidade da água do mar. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!