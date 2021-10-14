Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meio Ambiente

Fortes chuvas impactam na balneabilidade das praias de Vitória

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, fala sobre o assunto

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 out 2021 às 11:58
Foto aérea de Vitória, com visão da Praia do Canto, Jardim da Penha e Jardim Camburi
Crédito: Felipe Mota/Fly Now
A secretaria de Meio Ambiente de Vitória trouxe o alerta de que, devido ao grande volume de chuvas dos últimos dias, vários pontos da orla da Capital tornaram-se impróprios para banho (bandeira vermelha). De acordo com a secretaria, as chuvas em grande quantidade carregam para a rede de drenagem urbana impurezas das vias públicas, contribuindo para queda da qualidade da água do mar. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tarcísio Foeger - 14-10-21.mp3
Pontos próprios para banho (bandeira verde):
Camburi: pontos 3 ( Av. Dante Michelini, a 100 metros do 2º Píer) e 4 (Av. Dante Michelini, cruzamento com a Av. Adalberto Simão Nader).
Praia de Santa Helena: pontos 13 e 14 (toda a Curva da Jurema)Ilha do Frade: Praia da Castanheira (ponto 16).
Ilha do Boi: pontos 18 (Praia da Direita) e 19 (Praia Grande)Novas análises da qualidade serão feitas e os resultados serão divulgados no próximo dia 21.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados