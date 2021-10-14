Fortes chuvas impactam na balneabilidade das praias de Vitória

A secretaria de Meio Ambiente de Vitória trouxe o alerta de que, devido ao grande volume de chuvas dos últimos dias, vários pontos da orla da Capital tornaram-se impróprios para banho (bandeira vermelha). De acordo com a secretaria, as chuvas em grande quantidade carregam para a rede de drenagem urbana impurezas das vias públicas, contribuindo para queda da qualidade da água do mar. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tarcísio Foeger - 14-10-21.mp3
Pontos próprios para banho (bandeira verde):
Camburi: pontos 3 ( Av. Dante Michelini, a 100 metros do 2º Píer) e 4 (Av. Dante Michelini, cruzamento com a Av. Adalberto Simão Nader).
Praia de Santa Helena: pontos 13 e 14 (toda a Curva da Jurema)Ilha do Frade: Praia da Castanheira (ponto 16).
Ilha do Boi: pontos 18 (Praia da Direita) e 19 (Praia Grande)Novas análises da qualidade serão feitas e os resultados serão divulgados no próximo dia 21.