Forte São João terá salão e varandas abertos ao público após reforma

No último dia 7 de outubro, o governo estadual recebeu a aprovação pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) do projeto de Lei Nº 493/2020, que autorizou o Estado a realizar uma permuta de imóveis com a Prefeitura de Vitória: o Estado vai receber o Forte São João - imóvel que abrigou a sede do Clube de Regatas Saldanha da Gama, e em troca, o município ficará com um imóvel localizado na Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, destacou que a ideia é revitalizar o prédio, que após a reforma, vai ter diversos espaços abertos ao público. Ouça a entrevista!