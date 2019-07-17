Forró de Itaúnas pode se tornar patrimônio cultural brasileiro

O tradicional forró de Itaúnas deve se tornar patrimônio cultural brasileiro. Isso porque a Associação Respeita Januário, de Pernambuco, está mapeando a influência do estilo musical em estados do Nordeste, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Esse mapeamento é a base de um processo que será entregue ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) até no final de 2020.