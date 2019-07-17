Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Forró de Itaúnas pode se tornar patrimônio cultural brasileiro

Esse mapeamento é a base de um processo que será entregue ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) até no final de 2020

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 19:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 jul 2019 às 19:46
O tradicional forró de Itaúnas deve se tornar patrimônio cultural brasileiro. Isso porque a Associação Respeita Januário, de Pernambuco, está mapeando a influência do estilo musical em estados do Nordeste, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Esse mapeamento é a base de um processo que será entregue ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) até no final de 2020.
Após a entrega do mapeamento, órgão vai decidir se o forró entra para o rol de patrimônios imateriais do Brasil ao lado de ritmos como o samba, o frevo e o maracatu. Quem conta detalhes do processo é a superintendente do Iphan no Espírito Santo, Elisa Taveira.
Entrevista - Fabio Botacin - Elisa Taveira - 17-07-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Leo Stronda pede desculpas após morte de fisiculturista e diz que repensará carreira
Leo Stronda pede desculpas após morte de fisiculturista e diz que repensará carreira
Acidente aconteceu em um cruzamento das avenidas Castro Alves e Dom Pedro II, no bairro Interlagos,
Adolescente fica ferido em acidente entre bicicleta elétrica e carro em Linhares
Polícia Federal faz operação em vários estados do país
PF cumpre mandado em Cariacica contra grupo especializado em tráfico internacional de drogas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados