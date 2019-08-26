Formalização é desafio entre empreendedores no ES, avalia Sebrae

Abrindo um novo negócio: formalização Crédito: Divulgação

Em meio às discussões sobre a Reforma da Previdência, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizou uma pesquisa com empreendedores capixabas, com base em dados do IBGE, que revela: menos da metade dos empreendedores no Espírito Santo contribui para a Previdência. A cada dez donos de negócios no estado, quatro recolhem suas contribuições para garantir a aposentadoria. Entre os que não contribuem, a maior parte sequer possui CNPJ e trabalha na informalidade.

A realidade capixaba é semelhante a nacional, que acompanha a média de 40% de empreendedores que se preocupam com estabilidade econômica na velhice. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Alline Zanoni, gerente de acesso a serviços financeiros do Sebrae, analisa que a formalização é a principal porta de entrada para a contribuição à Previdência. "Um dos instrumentos é o chamado Microempreendedor Individual (MEI), modalidade de microempresa que cobra tributos de forma simplificada, mas garante a formalização".

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Aline Zanoni - 26-08-19

SERVIÇO:

- Perfil de quem não contribui com a previdência:

• 93% são Conta Própria

• 89% não têm CNPJ

• 89% não têm sócios

• 49% têm ensino fundamental ou menos

• 38% estão no sudeste (31% no NE)

• 37% estão no setor de serviços

• 1/3 opera há menos de 2 anos

• Média de idade: 43 anos

• Nº de Empregados: 0,5 (média)

• Rendimento mensal: 1,5 salário mínimo (média)/ trabalham 34 hs/semana (média)