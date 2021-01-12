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FÁBRICAS JÁ FORAM FECHADAS

Ford de saída: como ficam os proprietários de veículos da marca?

A entrevistada é a advogada especialista em Direito do Consumidor Maria Inês Dolci

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 17:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 jan 2021 às 17:09
A Ford anunciou o fim da produção de veículos no Brasil, o fechamento de fábricas e a demissão de cerca de 5 mil funcionários Crédito: Divulgação
A Ford anunciou, nesta segunda-feira (12), que vai encerrar sua produção de veículos no Brasil. Suas fábricas, em Camaçari (BA) e Taubaté (SP), já tiveram as atividades interrompidas. E como ficam os proprietários dos veículos da marca no País? Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada Maria Inês Dolci, presidente da Consumare (Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa), explica que a Ford continua tendo responsabilidade em relação aos carros vendidos e circulando no Brasil.
Entrevista - Fabio Botacin - Maria Inês Dolci - 12-01-21.mp3
A empresa e as concessionárias, sobretudo, devem garantir manutenção e peças de reposição para os veículos que apresentarem defeito. Ouça:

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