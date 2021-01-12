Ford de saída: como ficam os proprietários de veículos da marca?

A Ford anunciou o fim da produção de veículos no Brasil, o fechamento de fábricas e a demissão de cerca de 5 mil funcionários

A Ford anunciou, nesta segunda-feira (12), que vai encerrar sua produção de veículos no Brasil. Suas fábricas, em Camaçari (BA) e Taubaté (SP), já tiveram as atividades interrompidas. E como ficam os proprietários dos veículos da marca no País? Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada Maria Inês Dolci, presidente da Consumare (Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa), explica que a Ford continua tendo responsabilidade em relação aos carros vendidos e circulando no Brasil.