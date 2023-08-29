Forças de segurança avaliam que troca de tiros foi necessária na Leitão da Silva

As cenas de perseguição, tiros e pânico na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (28), colocaram uma das principais vias de Vitória, mais uma vez, na rota do medo. E, no meio do confronto, a população ficou mais uma vez na mira dos ataques durante um tiroteio entre criminosos e a força policial. Para o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, após serem recebidos por tiros por parte dos bandidos, "o revide foi a melhor opção encontrada pelos policiais no calor dos fatos", declarou.

A perseguição a um Onix prata, que resultou em tiroteio no meio da rua com um morto e pessoas baleadas, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na última segunda-feira (28), foi considerada, pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), como um procedimento não adequado da Guarda Municipal da Capital, pelo local em que o confronto ocorreu. Por meio de nota, o órgão explica que a conclusão veio a partir das informações e imagens obtidas da ocorrência até o momento. Nos vídeos obtidos pela reportagem de A Gazeta/CBN, é possível ver a troca de tiros por ruas da cidade entre a Guarda, com apoio da Polícia Militar, e os suspeitos de terem furtado o carro na última quinta-feira (26) e assassinado uma pessoa na sexta-feira (27). A entidade afirma ainda que vai acompanhar a investigação que, acredita, será instaurada pela Corregedoria da Guarda Municipal do município. “A instituição irá acompanhar as investigações que a Corregedoria da Guarda Municipal de Vitória certamente vai instaurar, bem como as apurações de todos os órgãos envolvidos nos fatos, para verificar as falhas, motivos e as responsabilidades”, disse a nota.