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Em Linhares

Força-tarefa vai identificar causas do incêndio na fábrica da Cacau Show

Ouça detalhes na entrevista com o Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2023 às 11:34
Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares
Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares Crédito: Heber Thomaz
Bombeiros trabalham para evitar novos focos de incêndio na fábrica de chocolates da Cacau Show, localizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, atualizou o trabalho da corporação ao final da manhã desta terça-feira (07). Segundo ele, o incêndio foi contido, mas o combate segue para evitar um novo avanço, já que existem focos e calor. "1/3 da fábrica foi atingido com colapso da estrutura. Um brigadista se feriu com lesões leves", detalhou.  Neste momento, 43 bombeiros e brigadistas cedidos de empresas da região estão atuando nos focos. Uma força-tarefa de Vitória também será responsável pela perícia que irá identificar as causas do incêndio.  
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre Cerqueira- 07-11-23.mp3

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