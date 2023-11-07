Força-tarefa vai identificar causas do incêndio na fábrica da Cacau Show

Bombeiros trabalham para evitar novos focos de incêndio na fábrica de chocolates da Cacau Show, localizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, atualizou o trabalho da corporação ao final da manhã desta terça-feira (07). Segundo ele, o incêndio foi contido, mas o combate segue para evitar um novo avanço, já que existem focos e calor. "1/3 da fábrica foi atingido com colapso da estrutura. Um brigadista se feriu com lesões leves", detalhou. Neste momento, 43 bombeiros e brigadistas cedidos de empresas da região estão atuando nos focos. Uma força-tarefa de Vitória também será responsável pela perícia que irá identificar as causas do incêndio.