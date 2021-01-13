Força-tarefa vai fiscalizar limitação de horário de bares em toda GV

Uma força-tarefa formada por Procon, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e prefeituras vai levar a fiscalização de limite de funcionamento de bares e restaurantes para toda a Grande Vitória. A informação é do diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, em entrevista ao CBN Cotidiano. O objetivo é averiguar se a portaria da Secretaria de Estado da Saúde que determina as medidas de enfrentamento à covid-19 em comércios está sendo cumprida. Na primeira fiscalização, em Vitória, a força-tarefa multou doze estabelecimentos e realizou oito interdições entre a última sexta-feira (08) e o domingo (10). Ouça a entrevista completa: