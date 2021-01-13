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PROCON, PM E BOMBEIROS

Força-tarefa vai fiscalizar limitação de horário de bares em toda GV

O entrevistado é o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 17:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 jan 2021 às 17:31
Os bairros fiscalizados foram Praia do Canto, Jardim da Penha e Jardim Camburi Crédito: Divulgação
Uma força-tarefa formada por Procon, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e prefeituras vai levar a fiscalização de limite de funcionamento de bares e restaurantes para toda a Grande Vitória. A informação é do diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, em entrevista ao CBN Cotidiano. O objetivo é averiguar se a portaria da Secretaria de Estado da Saúde que determina as medidas de enfrentamento à covid-19 em comércios está sendo cumprida. Na primeira fiscalização, em Vitória, a força-tarefa multou doze estabelecimentos e realizou oito interdições entre a última sexta-feira (08) e o domingo (10). Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Rogério Athayde - 13-01-21.mp3

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