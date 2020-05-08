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COVID-19

Força-tarefa vai envolver polícias para aumentar isolamento social

Ouça entrevista com o comandante do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 10:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mai 2020 às 10:15
De advertência à cassação do alvará de funcionamento para o estabelecimento comercial que não cumprir as medidas anunciadas pelo governo de isolamento social. A partir da próxima segunda-feira (11), quem não respeitar as regras do isolamento social deve sofrer com intervenções e abordagens mais rigorosas.
Focadas principalmente na Grande Vitória, as ações fazem parte da chamada “fase dois” das fiscalizações, com o objetivo de ajudar a atingir 55% de taxa de isolamento, índice que foi considerado como o mínimo necessário pelo governado do Estado.
As forças de segurança, incluindo polícias militar e civil, guardas municipais, bombeiros e fiscais dos Procons também vão aumentar o número de abordagens a quem estiver nas ruas, segundo explicou em entrevista à CBN Vitória o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Alexandre Cerqueira. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre Cerqueira - 08-05-20

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