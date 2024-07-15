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Grande Vitória

Força-tarefa para prender criminosos envolvidos em assaltos a motoristas de aplicativo

Ouça entrevista com o delegado da Furtos e Roubos de Veículos, Luiz Gustavo Ximenes

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 jul 2024 às 11:16
Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES
Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Motoristas de aplicativo são alvos comuns de criminosos, em especial, na Grande Vitória. Diante desse cenário, a Polícia no Estado passou a contar com uma "força-tarefa" para auxiliar na identificação desses criminosos. É a chamada "Operação App", com o objetivo de prender criminosos que vem cometendo roubos a motoristas de aplicativo. De acordo com o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), esses crimes são considerados "crimes de oportunidade". 
Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), Luiz Gustavo Ximenes explica como funciona a força-tarefa. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Gustavo Ximenes

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