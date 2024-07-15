Força-tarefa para prender criminosos envolvidos em assaltos a motoristas de aplicativo

Motoristas de aplicativo são alvos comuns de criminosos, em especial, na Grande Vitória. Diante desse cenário, a Polícia no Estado passou a contar com uma "força-tarefa" para auxiliar na identificação desses criminosos. É a chamada "Operação App", com o objetivo de prender criminosos que vem cometendo roubos a motoristas de aplicativo. De acordo com o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), esses crimes são considerados "crimes de oportunidade".