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MANCHA DE ÓLEO

Força-tarefa contra poluição por óleo passa a contar com o MP

Ouça a entrevista com o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, dirigente do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 13:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2019 às 13:17
Diante da possibilidade da chegada do óleo ao litoral capixaba, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) criou uma Força-Tarefa Poluição por Óleo (FTPO) para atuar de forma preventiva contra o impacto do desastre ambiental. De acordo com o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, dirigente do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, promotores de toda a região costeira do Espírito Santo já estão envolvidos no monitoramento diário da mancha e também na discussão de medidas eficazes para se evitar um novo desastre ambiental no estado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Lemos - 07-11-19
A força-tarefa será supervisionada pelo subprocurador-geral de Justiça Institucional, Alexandre José Guimarães, e coordenada pelo dirigente do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caoa), promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira. O derramamento de óleo na costa do Nordeste brasileiro foi identificado no final de agosto. Mais de 80 municípios e nove Estados nordestinos foram impactados pelo desastre ambiental, com a contaminação de praias, costões rochosos, recifes, manguezais e outros ecossistemas de grande vulnerabilidade por volumes expressivos de óleo. Além de impactos ambientais, o composto pode causar transtornos de saúde, econômicos e sociais, impactando na qualidade de vida da população.

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