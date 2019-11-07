Força-tarefa contra poluição por óleo passa a contar com o MP

Diante da possibilidade da chegada do óleo ao litoral capixaba, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) criou uma Força-Tarefa Poluição por Óleo (FTPO) para atuar de forma preventiva contra o impacto do desastre ambiental. De acordo com o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, dirigente do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, promotores de toda a região costeira do Espírito Santo já estão envolvidos no monitoramento diário da mancha e também na discussão de medidas eficazes para se evitar um novo desastre ambiental no estado.