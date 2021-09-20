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Segurança

Força-tarefa contra crime organizado deve começar a operar em dezembro no ES

O entrevistado é o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:04

Publicado em 

20 set 2021 às 18:04
Delegado Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo
Delegado Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo Crédito: Daniel Pasti
A Polícia Federal está perto de concluir as etapas para a formação de uma força-tarefa que vai integrar as equipes de segurança no Espírito Santo. O objetivo é unir os trabalhos da PF, Polícia Rodoviária Federal (PRF), polícias Civil e Militar, guardas municipais de Vitória e Vila Velha e o sistema prisional em um mesmo local para trabalharem juntos contra o crime organizado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), delegado Eugênio Ricas, explicou que o trabalho será focado, principalmente, no combate ao tráfico de drogas e armas no Espírito Santo. A previsão é que a força-tarefa comece a operar em dezembro. Ouça:
Lucas Valadão entrevista Eugênio Ricas - 20/09/2021

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