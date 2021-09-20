Força-tarefa contra crime organizado deve começar a operar em dezembro no ES

A Polícia Federal está perto de concluir as etapas para a formação de uma força-tarefa que vai integrar as equipes de segurança no Espírito Santo. O objetivo é unir os trabalhos da PF, Polícia Rodoviária Federal (PRF), polícias Civil e Militar, guardas municipais de Vitória e Vila Velha e o sistema prisional em um mesmo local para trabalharem juntos contra o crime organizado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), delegado Eugênio Ricas, explicou que o trabalho será focado, principalmente, no combate ao tráfico de drogas e armas no Espírito Santo. A previsão é que a força-tarefa comece a operar em dezembro. Ouça: