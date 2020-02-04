Food trucks em Vila Velha enquanto quiosques não ficam prontos

Quatro quiosques da orla de Vila Velha foram demolidos nesta segunda-feira (03), atendendo a uma determinação judicial. Os 46 estabelecimentos existentes nas orlas de Itapõa e Itaparica serão substituídos por 20 novas unidades. A secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Caroline Jabour, explica que para não deixar o frequentador da orla desassistido, a prefeitura trabalha com a possibilidade de permitir que "food trucks" possam oferecer serviços na região até a entrega dos quiosques, prevista para agosto deste ano.

A ação decorre de um longo processo judicial, iniciado em 2008 com uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF), que culminou com a determinação, por parte da Justiça Federal, de demolição dos quiosques. Em 2013 foi solicitada a execução da sentença, ou seja, que ela fosse posta em prática, com a derrubada das unidades. Processo que se arrastou novamente em decorrência de recursos, até setembro do ano passado, quando foi homologado um acordo judicial entre a União, o MPF, o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) e a Prefeitura de Vila Velha.

Foi esse acordo que estabeleceu as regras a serem seguidas pelo município, incluindo os prazos de demolição e que eles ocorram em paralelo à construção das novas unidades. Também foi determinado que nenhum novo quiosque seja construído nas ruas de acesso à praia, para não atrapalhar a visão de quem chega à orla pelas ruas perpendiculares. O não cumprimento do acordo implica em multa diária de R$ 1 mil.