Fonte solar atende mais de 45 mil consumidores no ES

Energia solar, painel solar, painel fotovoltaico Crédito: Pexels

O futuro é a energia solar! A quantidade de consumidores atendidos pela geração própria de energia solar no Espírito Santo ultrapassa a marca de 45,6 mil. De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o estado possui mais de 39,1 mil conexões operacionais de com tecnologia fotovoltaica em telhados e pequenos terrenos, espalhadas por 78 municípios, ou seja, 100% da região.

Conforme mapeamento da Associação, os capixabas estão entre os vinte estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar para a geração própria. O estado possui 487,7 megawatts (MW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. A potência instalada de energia solar distribuída no Espírito Santo coloca o estado na décima quarta posição do ranking nacional da Absolar. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador estadual da Absolar no Espírito Santo, Vitor Romero, fala sobre o assunto.

Ele explica que o avanço da energia solar no país é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil e ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do país, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência de bandeira vermelha na conta de luz da população. "O Estado do Espírito Santo é atualmente um importante centro de desenvolvimento da energia solar. A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas”, diz. Ouça a conversa completa!