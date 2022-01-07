Foliões que violarem pulseira que comprova exigências não poderão entrar no Sambão do Povo

A prefeitura de Vitória cancelou o carnaval de rua em 2022, mas vai manter a realização dos desfiles das escolas que samba , que vão acontecer entre os dias 17 e 19 de fevereiro. Quem quiser participar terá que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 com o ciclo vacinal completo e um teste RT-PCR negativo feito com até 72 horas de antecedência. Para circular no Sambão do Povo , todos - desfilantes, espectadores e trabalhadores - terão que usar uma pulseira comprovando que atendem aos critérios de participação.

Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), explicou que os foliões que violarem a pulseira que comprova as exigências não poderão entrar no Sambão do Povo. Isso porque as pulseiras serão entregues antecipadamente e colocadas no braço do participante no momento da comprovação da vacinação e da entrega do resultado do exame RT-PCR. Este credenciamento será feito em uma Central do Samba, que segundo o prefeito ainda não teve o local definido, mas será em um espaço que evite a formação de aglomerações. Já o credenciamento de desfilantes será nas quadras das escolas. Ouça: