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Marechal Floriano

"Foi um milagre", diz mulher que sobreviveu a acidente entre carro e carreta na BR-262

Waldete Santos da Silva e uma criança de nove anos estavam passando pela Rota dos Kiefer quando a carreta tombou e destruiu o Peugeot 2008

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 16:53

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

27 fev 2024 às 16:53
Acidente deixou duas pessoas feridas em Marechal Floriano
Acidente deixou duas pessoas feridas em Marechal Floriano Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Na tarde da última segunda-feira (26), Waldete Santos da Silva estava dirigindo um Peugeot 2008 quando se envolveu em um acidente com uma carreta no km 49 da BR-262, em Marechal Floriano. Além dela, uma criança de nove anos também estava no banco de trás do veículo.
Apesar das imagens impressionantes, a criança foi resgatada com lesões leves, sem grandes complicações. Já Waldete ficou presa entre as ferragens, o que demandou um procedimento de resgate de três horas. Assim que foi resgatada, a mulher foi encaminhada a um hospital da Grande Vitória, onde passou por uma cirurgia no fêmur e levou alguns pontos no braço e no joelho.
Em conversa com a CBN Vitória, um dia após o acidente, Waldete conta o que lembra da colisão e como está sendo a sua recuperação. "Foi um milagre aquilo ali. Quando eu olho a foto, eu tenho certeza que foi um milagre", disse.
"Eu estava saindo de um radar e ia até pegar velocidade. Tinha visto o caminhão vindo mas percebi que ele estava meio pendendo para o lado. Eu até comentei com o rapazinho que eu cuido: 'nossa, parece que está meio torto aquele caminhão'. Fui indo meio devagar, até que comecei a pensar 'ele está tombando'. Peguei o volante e virei para o lado contrário. Foi quando eu bati a parte do carona. Mas não lembro disso, só lembro da pancada", detalhou. 
Ouça a conversa completa:
Entrevista Mário Bonella - Waldete Santos da Silva - 27-02-24

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