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Foi o primeiro aporte, diz Bettina sobre R$ 1.520,00 aplicados

Jovem de 22 anos ficou conhecidas na internet e nas redes sociais pelos investimentos que atingiram a marca de R$ 1 milhão em apenas três anos

Publicado em 19 de Março de 2019 às 21:29

Publicado em 

19 mar 2019 às 21:29
Bettina Rudolph Crédito: Reprodução/Instagram
O vídeo se tornou viral na internet brasileira e nas redes sociais, onde ganhou novo fôlego ao gerar vários "memes". Nele, a jovem Bettina Rudolph, de 22 anos, fala sobre os ganhos financeiros que teve ao atingir um patrimônio de R$ 1 milhão após começar investir com R$ 1.520 há três anos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Bettina, que trabalha como redatora de uma empresa de publicações financeiras, fala que há erro na polêmica em torno dos valores dos seus ganhos.
"Queria esclarecer um dos maiores motivos de toda a polêmica: eu não transformei R$ 1.520,00 em R$ 1 milhão. Na verdade esse foi o primeiro aporte. Vieram vários outros aportes depois. Mas é uma informação que muda muita coisa. Essa foi uma distorção que criaram. Foi a primeira compra de ações que fiz. E depois vieram várias outras, com aportes maiores e menores. É a consistência dos aportes que interessa", disse.
Sobre a repercussão que isso ganhou nas redes sociais, Bettina avalia que atingiu seu objetivo com o vídeo sobre seus ganhos. "Quem faz barulho, vai sofrer críticas. Isso me mostra que estou no caminho certo. Se o brasileiro não tem educação financeira, e não é culpa dele, eu vou fazer barulho sim. Eu sei que tudo o que falei ali é verdadeiro".
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Bettina Rudolph - 19-03-19.mp3
Por falar em investimentos quem também analisa o assunto é Gilberto Braga, economista e professor de finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e da Fundação Dom Cabral (FDC). Ele explica que é fundamental que haja uma reserva financeira para casos de emergência, que estaria ao alcance do investidor no momento de necessidade. O professor também avalia quais informações devemos ter quando pensamos em investir. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Gilberto Braga - 19-03-19.mp3

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