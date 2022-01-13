Capixabas pelo mundo

"Foi muito forte perceber que eu não estava mais com medo da violência", conta capixaba na Alemanha

Ouça a história do jornalista Ramon Luz, que mora em Berlim, capital da Alemanha

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:27

Ramon Luz, capixaba que mora em Berlim (Alemanha) Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a conversa é com o jornalista Ramon Luz. Ele é natural de Montanha, município do Norte do Espírito Santo e se mudou para Berlim, na Alemanha, há cerca de cinco anos. A oportunidade foi através de uma bolsa que ele ganhou para produzir um documentário. Depois dos trabalho, ele ficou no país e agora atua como jornalista e é estudante de mestrado. Ele contou que sente falta de comidas típicas brasileiras, como o açaí e aquelas feitas com goma de mandioca, e explicou que sentiu um choque quando percebeu a segurança da Alemanha. "Eu relaxei no medo da violência", disse. Ouça:
Capixabas pelo mundo - 13/01/2022

