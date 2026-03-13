“Foi colocada uma pá de cal na tese de latrocínio”, diz procurador que atuou na acusação

O procurador do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Sócrates de Souza, responsável por apresentar as acusações contra o juiz Antônio Leopoldo Teixeira, enfatizou que a decisão do Tribunal de Justiça desta quinta-feira (12) coloca uma "pá de cal na tese de latrocínio”. Nas duas décadas que sucederam o crime, os advogados dos investigados, inclusive dos condenados, sempre defenderam que a morte foi consequência de um roubo seguido de morte. No entanto, as apurações das autoridades, segundo relatório lido pelo desembargador Fábio Brasil Nery, confiram a tese de crime de mando.