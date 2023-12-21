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Fogos sincronizados com música: Vila Velha terá show 'piromusical' na virada

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 dez 2023 às 11:35
Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo
Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo Crédito: Facebook/Arnaldinho Borgo
Os prefeitos da Grande Vitória participam, ao longo desta semana, de uma série de entrevistas promovida por CBN Vitória e A Gazeta. Nesta quinta-feira (21), o entrevistado é o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). Administrador, foi eleito vereador em sua primeira disputa, em 2012, e reeleito em 2016. Também foi secretário de Assistência Social na cidade. Em janeiro de 2021, assumiu o posto de prefeito da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha as ações desenvolvidas em Vila Velha neste ano de 2023 e as prioridades da gestão para 2024. Entre as novidades, como será o réveillon na cidade. 
Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Arnaldinho Borgo contou, em primeira mão, novidades para a festa da virada de Ano Novo na cidade. Entre elas, a cidade terá um show "piromusical", trata-se de um espetáculo de fogos de artifício sincronizados com música. Ele também explica que os fogos serão de baixo ruído. A festa da virada terá 14 minutos de queima de fogos em 15 pontos espalhados pela orla da cidade. Serão 12 balsas distribuídas pela orla. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 21-12-23

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