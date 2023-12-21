Fogos sincronizados com música: Vila Velha terá show 'piromusical' na virada

Os prefeitos da Grande Vitória participam, ao longo desta semana, de uma série de entrevistas promovida por CBN Vitória e A Gazeta. Nesta quinta-feira (21), o entrevistado é o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). Administrador, foi eleito vereador em sua primeira disputa, em 2012, e reeleito em 2016. Também foi secretário de Assistência Social na cidade. Em janeiro de 2021, assumiu o posto de prefeito da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha as ações desenvolvidas em Vila Velha neste ano de 2023 e as prioridades da gestão para 2024. Entre as novidades, como será o réveillon na cidade.