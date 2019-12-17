Fogos de baixo estampido reduzem em até 40% barulho das explosões

Pela primeira vez, Vitória terá queima de fogos de baixo estampido no Réveillon de 2020. Segundo o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, apesar de serem conhecidos como "fogos silenciosos", na verdade eles conseguem reduzir em até 40% o barulho em relação aos fogos tradicionais. "Como eles explodem com pólvora, não tem como serem totalmente mudos. Mas já reduzem significativamente o barulho", explicou em entrevista à rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Khroling - 17-12-19

Na capital, o show pirotécnico vai acontecer em três pontos. Serão 17 minutos de espetáculo de luzes e cores no céu de Camburi. Já nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), serão 10 minutos. Em Camburi, a queima de fogos será feita em três balsas: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia. Nesse último ponto, um palco será montado para receber as atrações musicais. Outras duas balsas ficarão nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras). Confira!

Queima de fogos sem barulho: Conheça as cidades que estão aderindo a ideia.

Campos de Jordão: Uma das primeiras cidades brasileiras à incorporar essa ideia é a belíssima Campos do Jordão, em São Paulo. Desde 2017, uma lei municipal proíbe a queima de fogos com os famosos estampidos. A mesma estende-se para qualquer empresa ou festa particular.

Poços de Calda: A cidade de Poços de Caldas, em Goias, também passou a realizar o show pirotécnico sem barulho desde 2017. O município instituiu a lei alegando que a queima de fogos, além de causar danos à animais domésticos também vem causando mortes em animais silvestres. Por conta do alto estampido, os animais, principalmente as aves, possuem o instinto de fugir, assim, associada a baixa visibilidade noturna, muitos acabam se chocando com arvores ou outros obstáculos e morrendo. Por isso, a inclusão de queima de fogos sem barulho é um avanço nas medidas de proteção ambiental.

Florianópolis: A capital catarinense também informou que passará a realizar as queimas de fogos da cidade de forma silenciosa. O réveillon de 2018/2019 será o primeiro com essa nova lei, mas já promete atrair muitas pessoas interessadas em contemplar um belo visual, mas sem se preocupar com o barulho.