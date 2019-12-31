Fogos: brincadeira pode se tornar perigosa e causar até mortes

Com as comemorações de fim de ano, a utilização de fogos de artifício se torna mais frequente, porém, a prática pode ser bastante perigosa. Mais do que queimaduras, os fogos podem causar lesões com lacerações, cortes e até amputações de membros. Só nesse ano, segundo o Ministério da Saúde, foram 409 internações e 3 mortes. É sobre esse assunto que conversei com o Dr. Luiz Kimura, médico-cirurgião da mão do Hospital das Clínicas de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Acompanhe!