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Fogos: brincadeira pode se tornar perigosa e causar até mortes

Mais do que queimaduras, os fogos podem causar lesões com lacerações, cortes e até amputações de membros

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 09:32

Publicado em 

31 dez 2019 às 09:32
A queima de fogos em Camburi, em Vitória Crédito: Rita Benezath
Com as comemorações de fim de ano, a utilização de fogos de artifício se torna mais frequente, porém, a prática pode ser bastante perigosa. Mais do que queimaduras, os fogos podem causar lesões com lacerações, cortes e até amputações de membros. Só nesse ano, segundo o Ministério da Saúde, foram 409 internações e 3 mortes. É sobre esse assunto que conversei com o Dr. Luiz Kimura, médico-cirurgião da mão do Hospital das Clínicas de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Dr Lucio Kimura - 14.12s - 31-12-19.mp3

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