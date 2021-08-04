Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Fogo em madeira prolonga trabalho de combate e rescaldo, explica Bombeiros sobre incêndio na Serra
Empresa de madeira

Fogo em madeira prolonga trabalho de combate e rescaldo, explica Bombeiros sobre incêndio na Serra

Tenente explica dificuldade do incêndio nesse tipo de material

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:54

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:54
Incêndio em madeireira na Serra
Incêndio em madeireira na Serra Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um incêndio destruiu uma madeireira que fica localizada às margens da BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra. O fogo começou por volta das 22h15 de ontem (03), conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros. O combate ao fogo durou quase 11 horas - os bombeiros só conseguiram controlar o incêndio às 9h05 desta quarta-feira (04). Oito viaturas e mais de 20 militares foram empenhados na ação. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES), detalha como foram os trabalhos no local. Acompanhe!
A maior dificuldade para a contenção do incêndio se deu pelo madeirame, material em que o fogo predominou. Segundo os Bombeiros, a dificuldade da água penetrar este tipo de produto prolongou a ação das equipes. Além disso, pela dimensão do incêndio, as equipes foram se revezando para evitar que algum bombeiro precisasse de atendimento e afetasse o trabalho de combate. A causa do incêndio ainda não foi determinada e só será após a realização de laudo pericial. Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Andresa Silva - 04-08-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados