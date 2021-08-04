Fogo em madeira prolonga trabalho de combate e rescaldo, explica Bombeiros sobre incêndio na Serra

Um incêndio destruiu uma madeireira que fica localizada às margens da BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra. O fogo começou por volta das 22h15 de ontem (03), conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros. O combate ao fogo durou quase 11 horas - os bombeiros só conseguiram controlar o incêndio às 9h05 desta quarta-feira (04). Oito viaturas e mais de 20 militares foram empenhados na ação. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES), detalha como foram os trabalhos no local. Acompanhe!

A maior dificuldade para a contenção do incêndio se deu pelo madeirame, material em que o fogo predominou. Segundo os Bombeiros, a dificuldade da água penetrar este tipo de produto prolongou a ação das equipes. Além disso, pela dimensão do incêndio, as equipes foram se revezando para evitar que algum bombeiro precisasse de atendimento e afetasse o trabalho de combate. A causa do incêndio ainda não foi determinada e só será após a realização de laudo pericial. Ouça as explicações: