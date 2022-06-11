Fogão a gás, air fryer ou forno elétrico: qual é mais econômico?

Os preços dos alimentos no Brasil estão temperados com a inflação. No Espírito Santo, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), o valor da cesta básica representou 62,28% do salário mínimo em maio. Depois da compra, outra preocupação é com o modo de preparo na cozinha. Desde o ano passado, a conta de energia foi reajustada em quase 10%. Já o gás de botijão, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), custa em média R$ 113, o que representa quase 10% do salário mínimo. Você sabe quando é mais barato usar o fogão com botijão de gás, gás natural ou aparelho elétrico? Quem nos ajuda a responder é a engenheira Paula Bezerra, pesquisadora e doutora em Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista Patricia Vallim - Paula Bezerra - 11-06-22.mp3
O cozimento de um quilo de arroz, no fogão de quatro bocas convencional, no gás de botijão, custa R$ 0,34. No gás encanado, custa R$ 0,27. Já na panela elétrica 35 watts custa R$ 0,25. No caso de batata frita, o cozimento de 400 gramas em uma air fryer de 1500 watts custa R$ 0,32. Fritando na frigideira usando gás de botijão, por 16 minutos, custa R$ 0,21. No gás encanado, R$ 0,17. E o bife? No caso de um filé grosso, cozinhando por nove minutos, o preparo custa R$ 0,32 na air fryer. Na frigideira, usando gás de botjão, custa R$ 0,17. E no gás natural custa R$ 0,14.