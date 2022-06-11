Fogão a gás, air fryer ou forno elétrico: qual é mais econômico?

Os preços dos alimentos no Brasil estão temperados com a inflação. No Espírito Santo, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), o valor da cesta básica representou 62,28% do salário mínimo em maio. Depois da compra, outra preocupação é com o modo de preparo na cozinha. Desde o ano passado, a conta de energia foi reajustada em quase 10%. Já o gás de botijão, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), custa em média R$ 113, o que representa quase 10% do salário mínimo. Você sabe quando é mais barato usar o fogão com botijão de gás, gás natural ou aparelho elétrico? Quem nos ajuda a responder é a engenheira Paula Bezerra, pesquisadora e doutora em Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em entrevista à CBN Vitória. Ouça!