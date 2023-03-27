Focado em sustentabilidade, Serra tem novo Plano Diretor Municipal; conheça detalhes

A cidade da Serra passa a contar com um um novo Plano Diretor Municipal. É o chamado "Plano Diretor Municipal Sustentável" (PDMS) cuja expectativa é trazer ordenamento às questões ambientais e sustentáveis da cidade. A sua revisão passa a ser realizada em cinco anos e não em 10, como anteriormente, "evitando que fique obsoleto diante de tantas mudanças que ocorrem no cenário de um grande município como a Serra", segundo a administração municipal. O plano aponta áreas melhor infra-estruturadas com rede esgoto, escolas, creches e asfalto, priorizando um melhor adensamento, que é o maior número de pessoas por metro quadrado.
Ainda, segundo a prefeitura, o atual PDMS possui 71 artigos, "escritos de maneira simplificada, objetiva e clara, o que facilita a desburocratização e torna o processo ágil e fácil de ser compreendido por qualquer servidor, evitando interpretações equivocadas e, desta forma, cumprindo sua função principal que é garantir o bem-estar da população. O antigo tinha 395 artigos, era tido como complexo e interpretativo, o que gerava insegurança jurídica quanto à aplicação da Lei". Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Sergio Vidigal, detalha o tema. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Sérgio Vidigal - 27-03-23