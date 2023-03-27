Focado em sustentabilidade, Serra tem novo Plano Diretor Municipal; conheça detalhes

A cidade da Serra passa a contar com um um novo Plano Diretor Municipal. É o chamado "Plano Diretor Municipal Sustentável" (PDMS) cuja expectativa é trazer ordenamento às questões ambientais e sustentáveis da cidade. A sua revisão passa a ser realizada em cinco anos e não em 10, como anteriormente, "evitando que fique obsoleto diante de tantas mudanças que ocorrem no cenário de um grande município como a Serra", segundo a administração municipal. O plano aponta áreas melhor infra-estruturadas com rede esgoto, escolas, creches e asfalto, priorizando um melhor adensamento, que é o maior número de pessoas por metro quadrado.