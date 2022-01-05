Flurona: entenda o que é a dupla contaminação por Influenza e Covid-19

Apelidada de "flurona", a dupla infecção por Covid-19 e gripe repercutiu no Brasil após estados confirmarem testes positivos para o coronavírus e a influenza ao mesmo tempo. No Espírito Santo, nenhum caso foi registrado até 3 de janeiro. O nome "flurona" vem da união dos termos "flu", de influenza, com "rona" de coronavírus. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Crispim Cerutti Junior, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, explica o que você precisa saber sobre a dupla infecção. Acompanhe!