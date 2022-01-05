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Saúde

Flurona: entenda o que é a dupla contaminação por Influenza e Covid-19

A "floruna" acontece quando os dois testes – para gripe e para Covid-19 – dão positivo, mas o termo não designa um novo tipo de doença, apenas uma forma simplificada de se referir à ocorrência simultânea de contaminações

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:31

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

05 jan 2022 às 12:31
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Freepik
Apelidada de "flurona", a dupla infecção por Covid-19 e gripe repercutiu no Brasil após estados confirmarem testes positivos para o coronavírus e a influenza ao mesmo tempo. No Espírito Santo, nenhum caso foi registrado até 3 de janeiro. O nome "flurona" vem da união dos termos "flu", de influenza, com "rona" de coronavírus. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Crispim Cerutti Junior, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, explica o que você precisa saber sobre a dupla infecção. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Crispim Cerutti Junior - 05-01-22.mp3

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