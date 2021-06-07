Fleury compra laboratórios Pretti e Bioclínico; entenda a aquisição dos capixabas

O Grupo Fleury, uma das maiores organizações de saúde do país, comprou dois laboratórios no Espírito Santo. A aquisição marca a entrada da empresa no mercado capixaba através dos laboratórios Pretti e Bioclínico. As negociações somaram R$ 315 milhões.
Ao CBN Cotidiano, a CEO do Grupo Fleury, Jeane TsuTsui afirmou que a aquisição vai desempenhar papel relevante na expansão da organização, fortalecendo a presença na região Sudeste. Os laboratórios continuaram atuando sob as marcas Pretti e Bioclínico. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Jeane TsuTsui, CEO do Grupo Fleury- 07/06/2021