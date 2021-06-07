Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Fleury compra laboratórios Pretti e Bioclínico; entenda a aquisição dos capixabas
Negociação de R$ 315 milhões

Fleury compra laboratórios Pretti e Bioclínico; entenda a aquisição dos capixabas

A entrevistada é a CEO do Grupo Fleury, Jeane Tsutsui

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:38

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 jun 2021 às 17:38
Laboratórios Pretti e Bioclínico foram comprados pelo Grupo Fleury
Laboratórios Pretti e Bioclínico foram comprados pelo Grupo Fleury Crédito: Divulgação
O Grupo Fleury, uma das maiores organizações de saúde do país, comprou dois laboratórios no Espírito Santo. A aquisição marca a entrada da empresa no mercado capixaba através dos laboratórios Pretti e Bioclínico. As negociações somaram R$ 315 milhões.
Ao CBN Cotidiano, a CEO do Grupo Fleury, Jeane TsuTsui afirmou que a aquisição vai desempenhar papel relevante na expansão da organização, fortalecendo a presença na região Sudeste. Os laboratórios continuaram atuando sob as marcas Pretti e Bioclínico. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Jeane TsuTsui, CEO do Grupo Fleury- 07/06/2021

Veja Também

Viana vai receber estudo internacional para avaliar efetividade da vacina da AstraZeneca

Bares e restaurantes que desrespeitarem decretos podem ser penalizados, reforça sindicato

Como usar fones de ouvido de maneira segura e evitar perda auditiva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados