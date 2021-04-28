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COVID-19

Fiscalização volta a focar em aglomerações e cumprimento de horários

Quem traz mais detalhes é o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Acompanhe!

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:18
Durante os 38 dias em que a maior parte do Espírito Santo esteve em risco extremo para contaminação pelo novo coronavírus, as forças capixabas de segurança realizaram quase 17 mil abordagens em bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas, comércio em geral e praias. O resultado é a aplicação de 13.641 medidas, principalmente advertências verbais e notificações, com base no decreto estadual. Destas, 30 foram interdições de estabelecimentos comerciais e 40 foram autuações.
Os dados foram consolidados no último domingo (25). Agora, as ações serão voltadas para o risco alto, para evitar aglomerações em estabelecimentos comerciais e cumprimento dos horários e dias de funcionamento. Haverá ainda uma ação de distribuição de máscaras em Vitória na próxima sexta-feira (30). Quem traz mais detalhes é o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Scharlyston Martins de Paiva - 28-04-21.mp3
 

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