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JARDIM DA PENHA

Fiscalização será rígida contra os carros com som alto na Rua da Lama, em Vitória

Moradores denunciam, além do intenso barulho, o tráfico de drogas intenso na região mais frequentada de Jardim da Penha

Publicado em 25 de Março de 2015 às 22:12

Publicado em 

25 mar 2015 às 22:12
Após a reclamação dos moradores sobre a sujeira, o som alto e a bagunça nos finais de semana na região da Rua da Lama, em Jardim da Penha, a Prefeitura de Vitória prometeu fazer ações em conjunto com a Polícia Militar para inibir a presença de carros de som no local, além de fiscalizar os ambulantes que atuam na área.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frônzio Calheira, até mesmo policiais a paisana poderão estar na região para identificar, inclusive, o tráfico de drogas. Ele também fala que a fiscalização contra os carros com som alto será rígida.
Entrevista - Fábio Botacin - Fronzio Calheiros - 25-03-15
O presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Fabrício Pancoto, também no programa, que o fechamento da Rua da Lama não pode ser permito pelo poder público e relata a sensação de insegurança de moradores e frequentadores do bairro. Ouça.
Entrevista - Fábio Botacin - Fabricio - 25-03-15

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