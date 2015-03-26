Fiscalização será rígida contra os carros com som alto na Rua da Lama, em Vitória

Após a reclamação dos moradores sobre a sujeira, o som alto e a bagunça nos finais de semana na região da Rua da Lama, em Jardim da Penha, a Prefeitura de Vitória prometeu fazer ações em conjunto com a Polícia Militar para inibir a presença de carros de som no local, além de fiscalizar os ambulantes que atuam na área.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frônzio Calheira, até mesmo policiais a paisana poderão estar na região para identificar, inclusive, o tráfico de drogas. Ele também fala que a fiscalização contra os carros com som alto será rígida.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Fronzio Calheiros - 25-03-15

O presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Fabrício Pancoto, também no programa, que o fechamento da Rua da Lama não pode ser permito pelo poder público e relata a sensação de insegurança de moradores e frequentadores do bairro. Ouça.