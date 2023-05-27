Fiscalização: novos radares fixos e portáteis na Serra

Cidades da Grande Vitória passarão a contar com novas fiscalizações de velocidade de veículos. É o caso do município da Serra. Lá, a Secretaria de Obras (Seob) informa que há uma necessidade de implantar radares fixos em locais onde não há a possibilidade de colocar outros redutores de velocidade, como quebra-molas. Um dos pontos em que os radares podem ser utilizados é no trecho da BR-101, em Carapina, após a municipalização da rodovia e a conclusão das obras do Mestre Álvaro. Já os radares portáteis deverão ser usados em operações pelos agentes de trânsito municipais. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Obras, Halpher Luiggi, fala sobre o assunto.