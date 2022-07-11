Fiscalização interdita áreas com irregularidades ambientais na região serrana

Uma ação envolvendo órgãos federais, estaduais e municipais de meio ambiente foi responsável em junho passado por uma operação conjunta em localidades dos municípios de Alfredo Chaves, Domingos Martins, Afonso Cláudio e Santa Teresa. O foco foi fiscalizar a ocupação e o parcelamento do solo, grande parte para implantação de condomínios irregulares. As maiores irregularidades foram encontradas no Circuito do Caravaggio, em Santa Teresa, onde as equipes encontraram áreas descaracterizadas das condições naturais, com cortes de árvores, terraplanagens e barragens irregulares.
Em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça de Santa Teresa, Vera Murtha, fala sobre o tema. Pelo menos cinco crimes ambientais foram identificados na região, entre eles captação irregular de água subterrânea, barragens não regularizadas, interrupção do fluxo do rio, construção em área não edificável e movimentação de terra sem licença ou superior ao estabelecido. O relatório final da fiscalização conjunta está sendo elaborado. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Vera Murta - 11-07-22