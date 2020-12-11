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COVID-19

Fiscalização intensificada em bares a partir deste final de semana

Ouça entrevista do Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Sharlyston Paiva

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2020 às 12:05
E depois da constatação de que a contaminação entre jovens pelo novo coronavírus cresceu de mais 100% nas últimas semanas no Espírito Santo, a fiscalização decidiu endurecer a partir desta sexta-feira (11) para que as regras estaduais de convivência sejam respeitadas. Em entrevista à CBN Vitória,  o Comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Sharlyston Paiva, explica o que muda na fiscalização já a partir deste final de semana em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Já na próxima semana, a fiscalização começará a ser intensificada também em Guarapari.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Paiva - 11-12-20

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