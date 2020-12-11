Fiscalização intensificada em bares a partir deste final de semana

E depois da constatação de que a contaminação entre jovens pelo novo coronavírus cresceu de mais 100% nas últimas semanas no Espírito Santo, a fiscalização decidiu endurecer a partir desta sexta-feira (11) para que as regras estaduais de convivência sejam respeitadas. Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Sharlyston Paiva, explica o que muda na fiscalização já a partir deste final de semana em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Já na próxima semana, a fiscalização começará a ser intensificada também em Guarapari.