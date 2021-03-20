Fiscalização da quarentena nas praias e feiras da Grande Vitória

Fiscalização nas feiras livres e praias da Grande Vitória neste final de semana para orientar a população sobre o que pode e o que não pode durante o período de quarentena. De acordo com o Comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Scharlyston Martins de Paiva, estão proibidas aglomerações e atividades coletivas, assim como o funcionamento de bares, restaurantes e quiosques. O uso de máscara é obrigatório. Nas praias, pode ocorrer uma atividade individual, como uma caminhada ou um banho de mar. As feiras podem funcionar somente onde há decreto municipal de autorização.